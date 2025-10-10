ua en ru
Норвегия и Нидерланды помогут с восстановлением энергетики Украины, - Зеленский

Пятница 10 октября 2025 17:25
UA EN RU
Норвегия и Нидерланды помогут с восстановлением энергетики Украины, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Татьяна Степанова

Есть договоренности с Норвегией и Нидерландами о помощи по восстановлению энергосистемы Украины после российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский провел совещание по международной работе за девять месяцев года и задач на следующие три месяца.

"Первое - аудит выполнения договоренностей, и прежде всего по оборонным пакетам и поддержке нашей устойчивости, в частности энергетики. Второе - отношения с Соединенными Штатами и переговорный трек ради прекращения войны. Третье - европейское направление", - рассказал президент.

По его словам, речь шла не только о переговорах по вступлению Украины в ЕС, но и о программах двустороннего сотрудничества с партнерами в Европе, а именно европейские инвестиции в украинское оборонное производство, развитие совместных производств на территории партнеров и реализация таких программ как PURL и SAFE.

Отдельно и подробно обсудили направление российских замороженных активов для полноценной поддержки обороны и восстановления после российских ударов.

"Приближаемся к решению по активам, и я благодарю всех, кто помогает. Это абсолютно справедливо, чтобы Россия платила за войну, которую начала, затягивает и ведет откровенно террористически", - отметил глава государства.

Также, по его словам, готовится визит украинской делегации в Соединенные Штаты.

"Будут Премьер-министр Украины, руководитель Офиса, уполномоченный по санкционной политике. Будет и значительный компонент визита по линии Минобороны Украины и СНБО. Формируем план встреч. Мы предложили Америке несколько сильных соглашений в области обороны, которые могут укрепить обе наши страны, и должны сделать более содержательным наш диалог по этим соглашениям", - рассказал Зеленский.

Кроме того, во время совещания чиновники доложили президенту о потребностях энергетики и восстановления после российских ударов.

"Определили перечень приоритетных государств, которые могут помочь именно так, как нужно, и оперативно. Уже есть весомые договоренности с Норвегией, с Нидерландами - я говорил с премьер-министрами этих стран. Надо все полностью реализовать на уровне команд", - сообщил глава государства.

Он отметил, что Украина также рассчитывает на поддержку некоторых других партнеров. Президент поручил контактировать с ними напрямую и доложить об итогах разговоров.

"Фактически мы знаем, какие шаги обеспечат для Украины достаточную поддержку устойчивости", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина в этом году будет готова открыть все переговорные кластеры с ЕС и ожидает соответствующего прогресса от европейских партнеров.

Кроме того, глава государства поручил усилить санкционное давление на Россию, в частности на доходы от нефти и поставки компонентов для производства дронов и ракет.

"Ни один дрон, ни одна ракета не могли бы быть произведены Россией самостоятельно без импорта критических компонентов. Мы знаем, какие направления давления сработают наиболее эффективно", - отметил президент.

Обстрел энергетики Украины 10 октября

Напомним, в ночь на 10 октября российские оккупанты совершили массированную атаку на Украину.

Как отметил глава МИД Украины Андрей Сибига, российский диктатор Владимир Путин снова вернулся к символистике, ведь оккупанты совершили обстрел именно сегодня - в годовщину первого массированного нападения на энергетическую инфраструктуру Украины в 2022 году.

Враг запустил в направлении Киева ударные дроны. В результате атаки пострадали по меньшей мере 12 человек.

Основными целями врага были объекты энергетической инфраструктуры.

Из-за повреждения энергообъектов в нескольких регионах действуют аварийные графики отключений света, чтобы сохранить работу энергосистемы.

Подробнее о ночном массированном ударе и его последствиях читайте в материале РБК-Украина.

Владимир Зеленский Норвегия Электроэнергия Помощь Украине Война в Украине
