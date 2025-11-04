Норвегія у 2026 році виділить 7 мільярдів доларів на українську оборону, - Шмигаль

Норвегія наступного року виділить Україні сім мільярдів доларів на оборонні потреби. Також Україна та Норвегія розгорнуть спільне оборонне виробництво на українській території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра оборони України Дениса Шмигаля.
Шмигаль повідомив, що під час робочого візиту до Норвегії зустрівся зі своїм колегою Торе Сандвіком та отримав запрошення на зустріч міністрів оборони Обʼєднаних експедиційних сил (JEF). Україна вперше візьме участь в такому форматі.
Також за підсумками зустрічі підписано кілька документів:
"Обговорили з колегою пріоритетні потреби ЗСУ й посилення протиповітряної оборони. Україна готова ділитися досвідом у протидії ворожим дронам", - зазначив міністр.
Шмигаль додав, що Сандвік зі свого боку підтвердив подальшу підтримку України. Норвегія наступного року виділить сім мільярдів доларів, щоб допомогти Україні забезпечити оборонні потреби.
"Вдячний уряду та народу Норвегії за вагомий внесок, надання F-16 й підтримку української авіації, за участь в ініціативі PURL і у Коаліції морських спроможностей", - резюмував Шмигаль.
Зазначимо, Норвегія допомагає Україні не тільки у військовому, але й гуманітарному плані. Зокрема 22 жовтня стало відомо, що Норвегія виділяє додаткове фінансування в розмірі 150 млн доларів, щоб допомогти Україні забезпечити доступ до електроенергії та тепла.
Кошти виділяються в рамках Програми підтримки України імені Нансена і доповнюють фінансування, яке вже надано 2025 року для закупівлі газу. З 2022 року Норвегія направила Україні загалом 550 млн доларів на імпорт газу.
Також раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв про домовленості з Норвегією та Нідерландами щодо допомоги з відновлення енергосистеми України після російських атак.