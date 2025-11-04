Норвегія у 2026 році виділить 7 мільярдів доларів на українську оборону, - Шмигаль

Шмигаль повідомив, що під час робочого візиту до Норвегії зустрівся зі своїм колегою Торе Сандвіком та отримав запрошення на зустріч міністрів оборони Обʼєднаних експедиційних сил (JEF). Україна вперше візьме участь в такому форматі.

Також за підсумками зустрічі підписано кілька документів:

меморандум щодо єдиних стандартів якості оборонної продукції, виробленої або поставленої в межах спільних угод між державами;

меморандум про створення спільного оборонного підприємства в Україні силами української та норвезької компаній.

"Обговорили з колегою пріоритетні потреби ЗСУ й посилення протиповітряної оборони. Україна готова ділитися досвідом у протидії ворожим дронам", - зазначив міністр.

Шмигаль додав, що Сандвік зі свого боку підтвердив подальшу підтримку України. Норвегія наступного року виділить сім мільярдів доларів, щоб допомогти Україні забезпечити оборонні потреби.

"Вдячний уряду та народу Норвегії за вагомий внесок, надання F-16 й підтримку української авіації, за участь в ініціативі PURL і у Коаліції морських спроможностей", - резюмував Шмигаль.