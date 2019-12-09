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На нормандській зустрічі Україна тримає державницьку позицію, - Аваков

Новини » Політика     09.12.2019 - 22:32
На нормандській зустрічі Україна тримає державницьку позицію, - Аваков
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Міністр розкрив перші подробиці переговорів у нормандському форматі

Глава міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков розповів про переговорах нормандському форматі, які тривають за закритими дверима в Парижі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Авакова.

Як повідомив Аваков, під час переговорів з Росією, Францією і Німеччиною українська делегація "тримає державницьку позицію".

"Поки йдуть переговори... зал Єлисейського палацу чекає... Українська делегація тримає державницьку позицію", - написав глава МВС.

На нормандській зустрічі Україна тримає державницьку позицію, - Аваков

РБК-Україна писало, що зустріч президентів України і Росії - Володимира Зеленського і Володимира Путіна - віч-на-віч тривала 10-15 хвилин. Повідомлялося, що Путін позитивно оцінив переговори з Зеленським. Зокрема, проходячи повз представників ЗМІ після зустрічі, російський лідер заявив, що вона пройшла "добре і по-діловому". Зазначимо, далі за графіком очікується робочий обід лідерів "нормандської четвірки" і спільна прес-конференція.

Також зазначається, що помічники лідерів країн "нормандської четвірки" до зустрічі в Парижі погодили розведення по всій лінії зіткнення. Поки сили були розведені на трьох дільницях - у Станиці Луганська, Золотом і Петровському. Лідерам розведення сил не вдалося узгодити.

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