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На нормандської зустрічі не вдалося домовитися про розведення сил на Донбасі

Новини » Політика     09.12.2019 - 22:28
На нормандської зустрічі не вдалося домовитися про розведення сил на Донбасі
Фото: зустріч в нормандському форматі (kremlin.ru)

Причиною називають позицію представників України, які заявили, що не зуміють забезпечити відведення військових

В Парижі на саміті в нормандському форматі не вдалося погодити подальше розведення сил і засобів по всій лінії зіткнення на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Як повідомляється, причиною стала позиція України, представники якої заявили, що не зуміють забезпечити відведення своїх військових.

При цьому наголошується, що помічники лідерів країн "нормандської четвірки" до зустрічі в Парижі погодили розведення по всій лінії зіткнення. Поки сили були розведені на трьох дільницях - у Станиці Луганська, Золотом і Петровському.

Зазначимо, що зустріч в нормандському форматі завершилася о 20:40 за київським часом. Однак, пізніше стало відомо, що вона була перервана для двосторонньої зустрічі між президентами України і Росії. Лідери чотирьох країн продовжать переговори під час робочої вечері.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко назвав вимоги Володимира Зеленського до Володимира Путіна. Крім врегулювання ситуації на Донбасі, лідери України та Російської Федерації також повинні були обговорити тему укладення газового контракту між країнами.

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