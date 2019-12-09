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Зустріч Зеленського і Путіна тет-а-тет тривала 10-15 хвилин

Новини » Політика     09.12.2019 - 22:29
Зустріч Зеленського і Путіна тет-а-тет тривала 10-15 хвилин
Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)

Зеленський і Путін все-таки зустрілися віч-на-віч

Зустріч президентів України і Росії - Володимира Зеленського та Володимира Путіна - віч-на-віч тривала 10-15 хвилин. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що Зеленський і Путін провели переговори у форматі тет-а-тет, які тривали не більше 15 хвилин. Решту часу на зустрічі були присутні члени делегації України і Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін позитивно оцінив переговори з Зеленським. Зокрема, проходячи повз представників ЗМІ після зустрічі, російський лідер заявив, що вона пройшла "добре і по-діловому". Відзначимо, далі за графіком очікується робоча вечеря лідерів "нормандської четвірки" і спільна прес-конференція.

Як пише російський "Комерсант" з посиланням на свої джерела, на саміті в нормандському форматі не вдалося погодити подальше розведення сил на Донбасі. За даними джерел, українська сторона нібито заявила, що не зможе забезпечити відведення своїх військ по всій лінії розмежування. При цьому раніше повідомлялося, що помічники лідерів "нормандської четвірки" готували даний пункт в підсумковому документі.

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