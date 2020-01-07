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Нормандська зустріч і обмін полоненими не відновили довіру до Росії, - Пристайко

Новини » Політика     07.01.2020 - 19:26
Нормандська зустріч і обмін полоненими не відновили довіру до Росії, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава МЗС підкреслив, що навіть після зустрічі у нормандському форматі війська РФ продовжують вбивати та ранити українських військових

Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що попри переговори у нормандському форматі та обмін полоненими, довіри до російської сторони немає. Про це він сказав в інтерв'ю газеті Bild, яке оприлюднене на сайті МЗС.

За словами міністра, РФ поки не виправдала довіри у процесі переговорів, навіть після нормандської зустрічі.

"Німеччина і Франція навіть говорять про "відновлення довіри між сторонами". Я б так далеко не заходив. Ми знаємо, хто на нас нападає щодня та вбиває і ранить наших солдатів. Ми знаємо, хто окупував Крим та Донбас. Про яку довіру можна говорити? Навіть після зустрічі у нормандському форматі в Парижі російські війська продовжують вбивати та ранити наших солдатів. На жаль, наші очікування щодо припинення обстрілів до сих пір не виправдались", - заявив Пристайко.

"Більшість українців надзвичайно щасливі з того, що у рамках цієї стратегії майже 100 заручників повернулись додому. Це було моральним зобов’язанням для уряду. Але якщо ми поглянемо на загальну ситуацію з окупацією, то не так багато успіхів", - підкреслив очільник МЗС.

Нагадаємо, Пристайко раніше повідомляв, що узгодження формули "всіх на всіх" продовжиться наступної нормандської зустрічі.

Як писало РБК-Україна, в кінці 2019 року відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людей, Київ - 52. Також "ЛНР" у рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала "123 на 76".

У рамках обміну полоненими були звільнені 12 українських військових.

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