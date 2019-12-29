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У "ДНР" назвали кінцеві цифри обміну полоненими

Новини » Політика     29.12.2019 - 15:15
У "ДНР" назвали кінцеві цифри обміну полоненими
Фото: обмін полоненими (2 t me OP_UA)

Україні передали тільки 52 людини

У ході обміну полоненими Україні передали 52 людини, а Київ передав "ДНР" 60 осіб. Про це заявила "омбудсмен "ДНР" Дарина Морозова, повідомляють росЗМІ.

Уточнюється, що 52 - це загальна кількість переданих від "ЛНР" і "ДНР" українців Києву.

Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людина, Київ - 52. Очікується, що в "ДНР" доставлять ще кількох утримуваних. Зараз прихильники "ДНР" і українські правоохоронці знаходяться в автобусах, машини готові покинути територію КПП на околиці Горлівки.

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