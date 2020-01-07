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Нормандская встреча и обмен пленными не восстановили доверие к России, - Пристайко

Новости » Политика     07.01.2020 - 19:26
Нормандская встреча и обмен пленными не восстановили доверие к России, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава МИД подчеркнул, что даже после встречи в нормандском формате войска РФ продолжают убивать и ранить украинских военных

Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что несмотря на переговоры в нормандском формате и обмен пленными, доверия к российской стороне нет. Об этом он сказал в интервью газете Bild, которое опубликовано на сайте МИД.

По словам министра, РФ пока не оправдала доверия в процессе переговоров, даже после нормандской встречи.

"Германия и Франция даже говорят о "восстановлении доверия между сторонами". Я бы так далеко не заходил. Мы знаем, кто на нас нападает ежедневно и убивает, и ранит наших солдат. Мы знаем, кто оккупировал Крым и Донбасс. О каком доверии можно говорить? Даже после встречи в нормандском формате в Париже российские войска продолжают убивать и ранить наших солдат. К сожалению, наши ожидания по поводу прекращения обстрелов до сих пор не оправдались", - заявил Пристайко.

"Большинство украинцев чрезвычайно счастливы, что в рамках этой стратегии почти 100 заложников вернулись домой. Это было моральным обязательством для правительства. Но если мы посмотрим на общую ситуацию с оккупацией, то не так много успехов", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, Пристайко ранее сообщал, что согласование формулы "всех на всех" продолжится на следующей нормандской встрече.

Как писало РБК-Украина, в конце 2019 года состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО. Сообщается, что "ДНР" получила 60 человек, Киев - 52. Также "ЛНР" в рамках обмена пленными получила от Киева 63 человека. В свою очередь, боевики передали Киеву 25 украинцев. Таким образом, предварительно, формула обмена составила "123 на 76".

В рамках обмена пленными были освобождены 12 украинских военных.

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Новости Украины Российская ФедерацияВадим ПристайкоНормандский формат
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