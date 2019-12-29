В рамках обміну звільнені 12 українських військових: список

Денісова повідомила про 12 звільнених військовополонених
В рамках обміну полоненими звільнені 12 українських військових. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова на своєму Telegram-каналі.
Бойовики в рамках обміну звільнили:
Сергія Іванчука - майора ЗСУ. Він потрапив у полон угруповання "ЛНР" разом зі своїм підлеглим, сержантом Іваном Дєєвим. Бойовики звинуватили українських військових у тероризмі і "засудили" на 20 років ув’язнення.
Юрія Євтушка - військовослужбовеця 14-ї окремої механізованої бригади, мешканця Любомля. Він потрапив у полон наприкінці травня 2018 року разом із напарником Яковом Веремейчиком.
Івана Дєєва - військовослужбовця 8-го полку спецпризначення ВСУ. Учасник подій на Майдані. Перебував у полоні в Луганську з лютого 2017 року.
Романа Фурсова,
Богдана Панюшенко,
Сергія Глондара,
Олександра Коренькова,
Василя Жемелинського,
Володимира Воскобойника,
Бориса Пундора,
Кіма Доланова,
Олександра Геймура.
РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців.
Відзначимо, відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людей, Київ - 52.
Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала "123 на 76".