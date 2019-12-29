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В рамках обміну звільнені 12 українських військових: список

Новини » Політика     29.12.2019 - 16:46
В рамках обміну звільнені 12 українських військових: список
Фото: обмін полоненими (facebook.com/president.gov.ua)

Денісова повідомила про 12 звільнених військовополонених

В рамках обміну полоненими звільнені 12 українських військових. Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова на своєму Telegram-каналі.

Бойовики в рамках обміну звільнили:

Сергія Іванчука - майора ЗСУ. Він потрапив у полон угруповання "ЛНР" разом зі своїм підлеглим, сержантом Іваном Дєєвим. Бойовики звинуватили українських військових у тероризмі і "засудили" на 20 років ув’язнення.

Юрія Євтушка - військовослужбовеця 14-ї окремої механізованої бригади, мешканця Любомля. Він потрапив у полон наприкінці травня 2018 року разом із напарником Яковом Веремейчиком.

Івана Дєєва - військовослужбовця 8-го полку спецпризначення ВСУ. Учасник подій на Майдані. Перебував у полоні в Луганську з лютого 2017 року.

Романа Фурсова,

Богдана Панюшенко,

Сергія Глондара,

Олександра Коренькова,

Василя Жемелинського,

Володимира Воскобойника,

Бориса Пундора,

Кіма Доланова,

Олександра Геймура.

РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців.

Відзначимо, відбувся обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Повідомляється, що "ДНР" отримала 60 людей, Київ - 52.

Також "ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. У свою чергу, бойовики передали Києву 25 українців. Таким чином, попередньо, формула обміну склала "123 на 76".

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