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У "ЛНР" озвучили кінцеві цифри обміну полоненими

Новини » Суспільство     29.12.2019 - 13:47
У "ЛНР" озвучили кінцеві цифри обміну полоненими
Фото: обмін полоненими (t.me/RealdocProductions/64)

"ЛНР" передала Києву 25 українців

"ЛНР" в рамках обміну полоненими отримала від Києва 63 людини. Про це заявила представник "ЛНР" Ольга Кобцева, повідомляють росЗМІ.

У свою чергу, "ЛНР" передала Києву 25 українців.

РБК-Україна опублікувало перший список звільнених українців. Офіс президента підтвердив інформацію про 25 звільнених українців.

В рамках обміну полоненими між Україною і ОРДЛО було звільнено чотири українських військовослужбовців. Були звільнені Сергій Іванчук, Юрій Явтушко, Іван Дєєв, Роман Фурсов.

Зазначимо, сьогодні на КПВВ "Майорське" проходить обмін полоненими між Києвом та ОРДЛО. Уже відбувся обмін між "ЛНР". Тепер очікується обмін з "ДНР"

За попередніми даними, обмін полоненими проходитиме за формулою - 120 від Києва і 80 від ОРДЛО.

Адвокат повідомив, що п'ятеро екс-"беркутівців" перебувають на КПВВ "Майорське" й теж братимуть участь у обміні полоненими. Київський апеляційний суд 28 грудня задовольнив апеляційні скарги колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року. Їх відпустили, через що під судом почався довгостроковий протест.

Також Київський апеляційний суд звільнив з-під арешту екс-командира харківської роти "Беркута" Віктора Шаповалова. Беркутівець перебував під арештом з 2015 року. І Печерський районний суд Києва відпустив з-під домашнього арешту снайпера, колишнього бійця спецназу "Омега" Внутрішніх військ Дмитра Хмеля, підозрюваного у вбивстві евромайдановца Олександра Храпаченка.

Обмін полоненими: всі подробиці Офіс президента підтвердив звільнення перших 25 українців
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