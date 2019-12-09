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Зараз всі вийдуть і поговоримо: Путін зупинив Зеленського

Новини » Політика     09.12.2019 - 19:11
Зараз всі вийдуть і поговоримо: Путін зупинив Зеленського
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін зупинив Зеленського жестом

На нормандській зустрічі в Парижі президент Росії Володимир Путін жестом зупинив українського президента Володимира Зеленського. Про це у Twitter повідомив журналіст з кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

На опублікованому відео Зеленський, по всій видимості, спробував відразу в присутності медіа підняти якесь питання, проте Путін підняв руку і сказав, що обговорення почнуться, коли "усі вийдуть".

Нагадаємо, згідно з попереднім графіком, двостороння зустріч Путіна і Зеленського планувалася на 19:00, однак станом на 19:15 продовжуються переговори в нормандському форматі. Після цього на 20:00 була запланована робоча вечеря за участю чотирьох лідерів, а о 21:00 - спільна прес-конференція.

Відзначимо, як повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, президент України Володимир Зеленський потиснув руку Володимиру Путіну під час знайомства. Він також повідомив, що сторони домовилися провести зустріч до спільної прес-конференції "нормандської четвірки".

Нормандська зустріч: що відбувається в Парижі
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінНормандська четвірка
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