Зараз всі вийдуть і поговоримо: Путін зупинив Зеленського

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін зупинив Зеленського жестом

На нормандській зустрічі в Парижі президент Росії Володимир Путін жестом зупинив українського президента Володимира Зеленського. Про це у Twitter повідомив журналіст з кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

На опублікованому відео Зеленський, по всій видимості, спробував відразу в присутності медіа підняти якесь питання, проте Путін підняв руку і сказав, що обговорення почнуться, коли "усі вийдуть".

«Сейчас все выйдут и поговорим»: Путин жестом остановил Зеленского pic.twitter.com/llA2dn9A2Z — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 9, 2019

Нагадаємо, згідно з попереднім графіком, двостороння зустріч Путіна і Зеленського планувалася на 19:00, однак станом на 19:15 продовжуються переговори в нормандському форматі. Після цього на 20:00 була запланована робоча вечеря за участю чотирьох лідерів, а о 21:00 - спільна прес-конференція.

Відзначимо, як повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, президент України Володимир Зеленський потиснув руку Володимиру Путіну під час знайомства. Він також повідомив, що сторони домовилися провести зустріч до спільної прес-конференції "нормандської четвірки".

