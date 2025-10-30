ua en ru
Нормальные так не воюют. РФ ударом по Славянской ТЭС убила двух человек, - Зеленский

Украина, Четверг 30 октября 2025 20:00
Нормальные так не воюют. РФ ударом по Славянской ТЭС убила двух человек, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал вражеский удар по Славянской ТЭС. Он рассказал, что российские бомбы унесли жизни двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

"Сейчас, несколько часов назад, был удар по Славянской ТЭС - удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования. Есть раненые. И это исключительно террор. Нормальные так не воюют, и на такую российскую войну должна быть надлежащая реакция мира", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что у Украины есть договоренности с Норвегией по поддержке закупок газа.

Он добавил, что есть договоренности и с Германией, Италией и Нидерландами по оборудованию для генерации электричества.

Массированный удар по Украине 30 октября

Ночью и утром 30 октября РФ осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку по Украине. Взрывы раздавались в Запорожье, Днепропетровской, Винницкой и в западных областях. Главной целью врага были энергетические объекты.

Согласно данным ДТЭК, россияне атаковали теплоэлектростанции в разных областях, оборудование ТЭС было серьезно повреждено, работа по устранению последствий продолжается.

В компании отметили, что эта массированная атака на теплоэлектростанции стала третьей за октябрь.

После взрывов в нескольких регионах Украины произошли аварийные отключения электроэнергии. Около 8 утра сообщили, что вместо аварийных отключений по всей стране введены графики плановых отключений.

Министерство энергетики уже в 10:20 сообщило об отмене почасовых отключений на всей территории Украины.

