Нормальные так не воюют. РФ ударом по Славянской ТЭС убила двух человек, - Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал вражеский удар по Славянской ТЭС. Он рассказал, что российские бомбы унесли жизни двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

"Сейчас, несколько часов назад, был удар по Славянской ТЭС - удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования. Есть раненые. И это исключительно террор. Нормальные так не воюют, и на такую российскую войну должна быть надлежащая реакция мира", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что у Украины есть договоренности с Норвегией по поддержке закупок газа.

Он добавил, что есть договоренности и с Германией, Италией и Нидерландами по оборудованию для генерации электричества.