Головна » Новини » Війна в Україні

Нормальні так не воюють. РФ ударом по Слов'янській ТЕС вбила двох людей, - Зеленський

Україна, Четвер 30 жовтня 2025 20:00
Нормальні так не воюють. РФ ударом по Слов'янській ТЕС вбила двох людей, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Український президент Володимир Зеленський прокоментував ворожий удар по Слов'янській ТЕС. Він розповів, що російські бомби забрали життя двох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського і допис Міненерго в Telegram.

"Зараз, кілька годин тому, був удар по Слов'янській ТЕС - удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що в України є домовленості з Норвегією щодо підтримки закупівель газу.

Він додав, що є домовленості і з Німеччиною, Італією та Нідерландами по обладнанню для генерації електрики.

Пізніше Міненерго повідомило, що на Донеччині внаслідок російського авіаудару по Слов'янській ТЕС загинули двоє енергетиків.

"Декілька годин тому російські терористи завдали удару керованою авіабомбою по території Слов’янської ТЕC. На жаль, внаслідок підступної атаки обірвалося життя наших колег Сергія Дяченка та Михайла Григорьєва. Ще п'ятеро працівників станції отримали поранення", - йдеться у заяві.

Міністерство зазначило, що ворожим ударом було пошкоджено обладнання інженерно-лабораторного корпусу.

Масований удар по Україні 30 жовтня

Вночі та зранку 30 жовтня РФ здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Вибухи лунали у Запоріжжі, Дніпропетровщині, Вінниччині та у західних областях. Головною ціллю ворога були енергетичні об’єкти.

Згідно із даними ДТЕК, росіяни атакували теплоелектростанції у різних областях, обладнання ТЕС було серйозно пошкоджено, робота з усунення наслідків продовжується.

У компанії наголосили, що ця масована атака на теплоелектростанції стала третьою за жовтень.

Зокрема, вибухи лунали у місті Ладижині Вінницької області, де розташована одна з найбільших теплоелектростанцій України - Ладижинська ТЕС.

Крім того, у Бурштині, де розташована теплоелектростанція, вибухи лунали безперервно майже три години.

Також зранку 30 жовтня у місті Добротвір на Львівщині також пролунали вибухи. Там розташована Добротворська ТЕС.

Володимир Зеленський Російська Федерація Славянская ТЭС Війна в Україні
