Нормальні так не воюють. РФ ударом по Слов'янській ТЕС вбила двох людей, - Зеленський

Український президент Володимир Зеленський прокоментував ворожий удар по Слов'янській ТЕС. Він розповів, що російські бомби забрали життя двох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського і допис Міненерго в Telegram .

"Зараз, кілька годин тому, був удар по Слов'янській ТЕС - удар російських бомб. На жаль, дві людини загинули. Мої співчуття. Є поранені. І це виключно терор. Нормальні так не воюють, і на таку російську війну повинна бути належна реакція світу", - наголосив президент.

Зеленський зазначив, що в України є домовленості з Норвегією щодо підтримки закупівель газу.

Він додав, що є домовленості і з Німеччиною, Італією та Нідерландами по обладнанню для генерації електрики.

Пізніше Міненерго повідомило, що на Донеччині внаслідок російського авіаудару по Слов'янській ТЕС загинули двоє енергетиків.

"Декілька годин тому російські терористи завдали удару керованою авіабомбою по території Слов’янської ТЕC. На жаль, внаслідок підступної атаки обірвалося життя наших колег Сергія Дяченка та Михайла Григорьєва. Ще п'ятеро працівників станції отримали поранення", - йдеться у заяві.

Міністерство зазначило, що ворожим ударом було пошкоджено обладнання інженерно-лабораторного корпусу.