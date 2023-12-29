В Черкассах прогремел взрыв. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Командование Воздушных сил ВСУ предупреждает о ракетной опасности. В регионе объявлена воздушная тревога.

Российский обстрел Украины

Сегодня ночью, 29 декабря, российские оккупационные войска атаковали ударными дронами Одессу. В результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар в многоэтажке.

Также взрывы раздавались в Яворовском районе Львовской области и Львове. Сообщалось о работе ПВО.

Кроме того в 5:10 утра прогремели как минимум шесть взрывов в Харькове.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.