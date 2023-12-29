Массированный ракетный обстрел. В Харькове раздались взрывы
В Харькове прогремели взрывы сегодня ночью, 29 декабря. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.
"Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов", - заявил Терехов.
Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о пролете ракет в направлении Харькова.
В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.
Российский обстрел Украины
Сегодня ночью, 29 декабря, российские оккупационные войска атаковали ударными дронами Одессу. В результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар в многоэтажке.
Также взрывы раздавались в Яворовском районе Львовской области и Львове. Сообщалось о работе ПВО.
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