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Массированный ракетный обстрел. В Харькове раздались взрывы

Харьков, Пятница 29 декабря 2023 05:14
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Массированный ракетный обстрел. В Харькове раздались взрывы Фото: взрывы в Харькове ночью 29 декабря (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Харькове прогремели взрывы сегодня ночью, 29 декабря. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов", - заявил Терехов.

Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о пролете ракет в направлении Харькова.

В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях.

Российский обстрел Украины

Сегодня ночью, 29 декабря, российские оккупационные войска атаковали ударными дронами Одессу. В результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар в многоэтажке.

Также взрывы раздавались в Яворовском районе Львовской области и Львове. Сообщалось о работе ПВО.

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Взрыв харков Война России против Украины
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