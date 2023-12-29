Массированный ракетный обстрел. В Харькове раздались взрывы

В Харькове прогремели взрывы сегодня ночью, 29 декабря. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Харьков под массированным ракетным обстрелом. В городе прогремели по меньшей мере шесть взрывов", - заявил Терехов. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о пролете ракет в направлении Харькова. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. Людей призывают находиться в укрытиях. Российский обстрел Украины Сегодня ночью, 29 декабря, российские оккупационные войска атаковали ударными дронами Одессу. В результате падения обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар в многоэтажке. Также взрывы раздавались в Яворовском районе Львовской области и Львове. Сообщалось о работе ПВО.