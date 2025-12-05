В ряде областей Украины ввели аварийные отключения света: что известно

Вследствие вражеских атак по энергетическим объектам в ряде областей Украины утром 5 декабря ввели аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

Как отметили в компании, ночью россияне атаковали энергообъекты в нескольких регионах. Вследствие этого есть поврежденное оборудование и локальные обесточивания.

Аварийно-восстановительные работы уже начались. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее оживить всех потребителей.

В Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской (частично) областях пока вынужденно применяются аварийные отключения.

Отмечается, что обнародованные ранее графики обесточиваний в этих регионах временно не действуют. Аварийные отключения будут отменены сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.