У низці областей України ввели аварійні відключення світла: що відомо
Внаслідок ворожих атак по енергетичних об'єктах у низці областей України вранці 5 грудня ввели аварійні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Як зазначили у компанії, вночі росіяни атакували енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього є пошкоджене обладнання та локальні знеструмлення.
Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів.
У Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській (частково) областях наразі вимушено застосовуються аварійні відключення.
Зазначається, що оприлюднені раніше графіки знеструмлень у цих регіонах тимчасово не діють. Аварійні відключення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, в Україні продовжують діяти графіки відключення електроенергії. Протягом доби одночасно відключатимуть від 0,5 до 3 черг споживачів. Причина - наслідки масованих обстрілів росіянами енергетичних об'єктів України.
Водночас, як повідомили в Міністерстві енергетики, російські війська вночі атакували енергетику у кількох регіонах. У чотирьох областях зафіксовані знеструмлення. Енергетики вже працюють над відновленням.
Раніше в Міненерго пояснювали, що зараз ключова ціль для України - це мати більш-менш прогнозовані графіки вимкнення електроенергії. Про відмову від відключень зараз мови не йде - але енергетики роблять все, щоб було більше часу зі світлом.
Як зазначили в "Укренерго", у більшості українських регіонів важка ситуація зі світлом. Але найскладніша - у прифронтових регіонах, в тому числі в Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області.