Из-за ударов РФ зафиксированы обесточивания в четырех областях, - Минэнерго

Российские войска ночью атаковали энергетику в нескольких регионах, в четырех областях зафиксированы обесточивания. Энергетики уже работают над восстановлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры на утро без электроснабжения остаются потребители в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что на поврежденных энергообъектах продолжаются восстановительные работы, энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Как действуют графики отключений

Сегодня, 5 декабря, во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.