Можно ли обойтись без отключений света? В Минэнерго объяснили реалии

Сейчас ключевая цель для Украины - это иметь более-менее прогнозируемые графики отключения электроэнергии. Об отказе от отключений сейчас речи не идет - но энергетики делают все, чтобы было больше времени со светом.

Об этом заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина .

Колесник отметил, что ключевая цель сейчас - это иметь прогнозируемые графики почасовых отключений (ГПВ) для бытовых потребителей и графики ограничения мощности (ГОП) для промышленности и бизнеса.

Однако после каждой атаки оккупантов приходится применять аварийные графики. Фактически, это непредсказуемые меры, которые принимаются для стабилизации энергетической системы.

"То есть выполняя ремонтные работы, временные переключения, дополнительные схемы делаются на местах, для того, чтобы стабилизировать работу и выйти в плановый режим поставки электрической энергии. На сегодня это уже происходит, мы понимаем где какая очередь, где какое количество", - сказал он.

По его словам, важной также является работа со стороны операторов в регионах. Они должны придерживаться "методологии распределения мощности" в соответствии с указаниями НЭК "Укрэнерго". Собственно, это и есть тот баланс распределения электроэнергии, который доступен на день.

"Поэтому сегодня над этим работаем, как видим, что планово мы стараемся принять все, чтобы и стабилизировать, и где-то уменьшить, где-то приоритизировать, где-то соблюсти эти необходимые паузы между примененными фактически очередями, чтобы бытовой потребитель мог фактически использовать все достаточное количество времени для своих бытовых нужд", - отметил Колесник.

Относительно потребностей бизнеса - бизнес может импортировать электроэнергию для покрытия своих потребностей. Украина также импортирует электроэнергию, чтобы покрывать собственное потребление, а к бизнесу-импортерам не будут применяться ГОП - если это технически возможно.

"Поэтому бизнес на сегодня, как мы видим, пользуется этой возможностью. Ежесуточно, у нас импорт колеблется от 1,4 до 1,8 гигаватта с установленной мощности. Это то, что выбирает бизнес для покрытия собственных потребностей", - пояснил он.

Таким образом, резюмировал заместитель министра, благодаря ряду инструментов сейчас энергетики делают все возможное для поддержания баланса электроэнергии и контроля ситуации.