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В ряде областей Украины объявили тревогу из-за угрозы баллистики

Украина, Четверг 02 января 2025 18:56
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В ряде областей Украины объявили тревогу из-за угрозы баллистики Иллюстративное фото: в ряде областей Украины есть угроза баллистики (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В северных и восточных областях Украины сегодня, 2 января, вечером объявили воздушную тревогу. Причиной является угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По состоянию на 18:55 тревога объявлена в: Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

В ряде областей Украины объявили тревогу из-за угрозы баллистикиФото: карта воздушных тревог (скриншот)

"Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена ​​тревога", - сказано в сообщении Воздушных сил.

Тревога в Украине

Напомним, сегодня, 2 января, днем во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу.

Воздушные силы предупреждали, что тревога была связана с угрозой применения баллистики по всей территории Украины.

К слову, россияне атаковали Украину ракетами под утро 31 декабря. На этом фоне в Киеве раздались взрывы.

Всего враг применил шесть баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и одну аэробаллистическую ракету "Кинжал".

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