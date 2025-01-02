ua en ru
Чт, 02 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Украине объявлена масштабная тревога: в чем причина

Четверг 02 января 2025 14:23
UA EN RU
В Украине объявлена масштабная тревога: в чем причина Иллюстративное фото: в Украине объявлена масштабная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Предупреждают об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 14:17 воздушная тревога объявлена, как и упоминалось выше, по всей территории страны.

В Украине объявлена масштабная тревога: в чем причина

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 14:20 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

"Угроза применения баллистического вооружения по всей территории Украины", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обстрелы Украины

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам территории Украины. Для атак враг применяет артиллерию, ракеты, беспилотные летательные аппараты (БпЛА) и управляемые авиационные бомбы (УАБ).

В ночь на 2 января Россия запустила против Украины 72 беспилотника. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 47 из них.

По словам главы Министерства энергетики Украины, 2024-й год стал самым сложным для энергосистемы Украины с начала полномасштабной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Воздушная тревога
NEWS
Морские дроны Magura уничтожили два вертолета РФ в Черном море, - ГУР
Морские дроны Magura уничтожили два вертолета РФ в Черном море, - ГУР
DAILY
Коррупция, убийство и тендеры: самые громкие уголовные дела в Украине за год
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Коррупция, убийство и тендеры: самые громкие уголовные дела в Украине за год