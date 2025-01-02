У низці областей України оголосили тривогу через загрозу балістики

Ілюстративне фото: у низці областей України є загроза балістики (Getty Images)

У північних і східних областях України сьогодні, 2 січня, ввечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є загроза балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Станом на 18:55 тривогу оголошено в: Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях. Фото: карта повітряних тривог (скріншот) "Загроза застосування балістичного озброєння, в областях, де оголошено тривогу", - сказано в повідомленні Повітряних сил. Оновлено 19:38 Відбій тривоги через загрозу балістики.