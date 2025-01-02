У низці областей України оголосили тривогу через загрозу балістики
У північних і східних областях України сьогодні, 2 січня, ввечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є загроза балістики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Станом на 18:55 тривогу оголошено в: Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.
Фото: карта повітряних тривог (скріншот)
"Загроза застосування балістичного озброєння, в областях, де оголошено тривогу", - сказано в повідомленні Повітряних сил.
Оновлено 19:38
Відбій тривоги через загрозу балістики.
Тривога в Україні
Нагадаємо, сьогодні, 2 січня, вдень у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили попереджали, що тривога була пов'язана із загрозою застосування балістики по всій території України.
До слова, росіяни атакували Україну ракетами під ранок 31 грудня. На цьому тлі в Києві пролунали вибухи.
Загалом ворог застосував шість балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 та одну аеробалістичну ракету "Кинджал".
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