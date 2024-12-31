Россия запустила ракеты по Украине в канун Нового года: что известно о последствиях

Под утро 31 декабря российские войска применили против украинских городов ракеты. Взрывы слышали в Киеве , также враг нанес удар по Шостке Сумской области.

РБК-Украина в материале собрало все, что известно об атаке РФ и ее последствиях.

Отметим, что с ночи россияне запустили несколько групп "Шахедов" в сторону Украины. Около 03:00 Воздушные силы ВСУ объявили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока, а в КГВА сообщили о работе ПВО в Киеве. Также скоростная цель летела в район Шостки Сумской области.

После отбоя ракетной угрозы мониторинговые каналы снова продолжили оповещать украинцев о направлении движения "Шахедов", которые параллельно атакуют Украину.

Уже на утро, около 07:30 ракеты снова полетели в сторону Украины. Сообщалось о пусках управляемых авиационных ракет в сторону Миргорода (Полтавская область).

Удары по Шостке

Под ударом ракет утром снова оказалась Шостка. Враг нанес ракетный удар по инфраструктуре. Разрушены отдельные объекты инфраструктуры. Повреждены 12 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных учреждения, другие объекты социальной сферы.

Сейчас на месте работают аварийно-спасательные подразделения. Мэр города Николай Нога обратился к местным жителям.

"Прошу сохранять спокойствие и не игнорировать сигналы воздушной тревоги! Необходимо находиться в укрытиях! Школы садики дома! Работники всех учреждений работают в дистанционном режиме", - сообщил он.

Взрывы в Киеве

Утром взрывы также раздавались и в столице. Воздушные силы писали о скоростных целях в направлении Киева и Василькова. В Киеве и области работала ПВО.

Впоследствии в КГВА сообщили, что в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы.

"По информации, которая проверяется, обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушения отсутствуют. Информации о пострадавших не поступали", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Уже около 08:30 Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Этот истребитель является носителем ракет "Кинжал", но самих пусков самолет не совершил.