Россия запустила ракеты по Украине в канун Нового года: что известно о последствиях
Под утро 31 декабря российские войска применили против украинских городов ракеты. Взрывы слышали в Киеве, также враг нанес удар по Шостке Сумской области.
РБК-Украина в материале собрало все, что известно об атаке РФ и ее последствиях.
Отметим, что с ночи россияне запустили несколько групп "Шахедов" в сторону Украины. Около 03:00 Воздушные силы ВСУ объявили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока, а в КГВА сообщили о работе ПВО в Киеве. Также скоростная цель летела в район Шостки Сумской области.
После отбоя ракетной угрозы мониторинговые каналы снова продолжили оповещать украинцев о направлении движения "Шахедов", которые параллельно атакуют Украину.
Уже на утро, около 07:30 ракеты снова полетели в сторону Украины. Сообщалось о пусках управляемых авиационных ракет в сторону Миргорода (Полтавская область).
Удары по Шостке
Под ударом ракет утром снова оказалась Шостка. Враг нанес ракетный удар по инфраструктуре. Разрушены отдельные объекты инфраструктуры. Повреждены 12 многоэтажных жилых домов, 2 образовательных учреждения, другие объекты социальной сферы.
Сейчас на месте работают аварийно-спасательные подразделения. Мэр города Николай Нога обратился к местным жителям.
"Прошу сохранять спокойствие и не игнорировать сигналы воздушной тревоги! Необходимо находиться в укрытиях! Школы садики дома! Работники всех учреждений работают в дистанционном режиме", - сообщил он.
Взрывы в Киеве
Утром взрывы также раздавались и в столице. Воздушные силы писали о скоростных целях в направлении Киева и Василькова. В Киеве и области работала ПВО.
Впоследствии в КГВА сообщили, что в результате ракетного удара по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы.
"По информации, которая проверяется, обломки упали на кровлю частного здания. Пожар и разрушения отсутствуют. Информации о пострадавших не поступали", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Уже около 08:30 Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К с аэродрома "Саваслейка". Этот истребитель является носителем ракет "Кинжал", но самих пусков самолет не совершил.
Напомним, что после того, как войска РФ провели массированную ракетную атаку по Украине на Рождество, она может готовиться осуществить еще одну масштабную атаку ближе в новогоднюю ночь, рассказывал недавно в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также не исключил, что за этим следующий масштабный удар может произойти уже через 7-10 дней после Нового года.
Больше о вероятности ракетного обстрела на Новый год, а также об угрозе применения "Орешника" - в материале РБК-Украина по ссылке.
При подготовке материала использовались: данные Воздушных сил ВСУ, КМВА, Сумской ОГА и мэрии Шостки.
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