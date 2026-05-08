В ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение на сегодня (карта)

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. 08 мая днем в западных, Житомирской и Винницкой областях гроза", - говорится в заявлении.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Стоит отметить, что первый уровень опасности, желтый, означает, что погода потенциально опасна. Последствия могут быть незначительными - отдельные нарушения в движении транспорта, работы энергетических или коммунальных служб.

К таким явлениям относятся порывы ветра до 20 м/с, грозы, ливни, гололедица, сильная жара или мороз. Рекомендация для граждан - быть внимательными и избегать рискованных действий.

Напомним, на выходных во многих областях прогнозируют кратковременные дожди и грозы, при этом температура воздуха может ощутимо снизиться.

В субботу, 9 мая, кратковременные дожди, а местами и грозы, прогнозируют в большинстве областей Украины. Без осадков погода будет преобладать в западных и южных областях.

Ранее сообщалось, что в Киев официально пришло лето - весна в столице продолжалась в этом году ровно 70 дней. Метеорологическое лето пришло в город на неделю раньше среднемноголетних показателей.