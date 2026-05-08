UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

У низці областей України оголосили штормове попередження на сьогодні (карта)

17:38 08.05.2026 Пт
2 хв
Які регіони країни накриє негода?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: низку областей країни накриють грози (pexels.com)

Синоптики попередили мешканців західних, Житомирської та Вінницької областей про небезпечні метеорологічні явища - грозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Українського гідрометеорологічного центру.

Читайте також: В Україні зафіксували перший травневий землетрус: де був епіцентр (карта)

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. 08 травня вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях гроза", - йдеться у заяві.

Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Варто зазначити, що перший рівень небезпечності, жовтий, означає, що погода потенційно небезпечна. Наслідки можуть бути незначними - окремі порушення в русі транспорту, роботи енергетичних чи комунальних служб.

До таких явищ відносяться пориви вітру до 20 м/с, грози, зливи, ожеледиця, сильна спека або мороз. Рекомендація для громадян - бути уважними та уникати ризикованих дій.

Нагадаємо, на вихідних у багатьох областях прогнозують короткочасні дощі та грози, при цьому температура повітря може відчутно знизитись.

У суботу, 9 травня, короткочасні дощі, а місцями і грози, прогнозують у більшості областей України. Без опадів погода переважатиме у західних та південних областях.

Раніше повідомлялося, що у Київ офіційно прийшло літо - весна у столиці тривала цього року рівно 70 днів. Метеорологічне літо завітало до міста на тиждень раніше середньобагаторічних показників.

РБК-Україна писало, що Укргідрометцентр опублікував коротку кліматичну характеристику травня в Україні. Прогнозована середньомісячна температура становитиме 12-15 градусів, що на 1,5 градуси нижче за норму.

Читайте також про шість температурних рекордів за один день - коли і в які міста України травень приніс історичну спеку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ГідрометцентрУкраїнаШтормове попередження