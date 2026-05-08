ua en ru
Пт, 08 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение на сегодня (карта)

17:38 08.05.2026 Пт
2 мин
Какие регионы страны накроет непогода?
aimg Валерий Ульяненко
В ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение на сегодня (карта) Фото: ряд областей страны накроют грозы (pexels.com)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Синоптики предупредили жителей западных, Житомирской и Винницкой областей об опасных метеорологических явлениях - грозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Украинского гидрометеорологического центра.

Читайте также: В Украине зафиксировали первое майское землетрясение: где был эпицентр (карта)

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. 08 мая днем в западных, Житомирской и Винницкой областях гроза", - говорится в заявлении.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Стоит отметить, что первый уровень опасности, желтый, означает, что погода потенциально опасна. Последствия могут быть незначительными - отдельные нарушения в движении транспорта, работы энергетических или коммунальных служб.

В ряде областей Украины объявили штормовое предупреждение на сегодня (карта)

К таким явлениям относятся порывы ветра до 20 м/с, грозы, ливни, гололедица, сильная жара или мороз. Рекомендация для граждан - быть внимательными и избегать рискованных действий.

Напомним, на выходных во многих областях прогнозируют кратковременные дожди и грозы, при этом температура воздуха может ощутимо снизиться.

В субботу, 9 мая, кратковременные дожди, а местами и грозы, прогнозируют в большинстве областей Украины. Без осадков погода будет преобладать в западных и южных областях.

Ранее сообщалось, что в Киев официально пришло лето - весна в столице продолжалась в этом году ровно 70 дней. Метеорологическое лето пришло в город на неделю раньше среднемноголетних показателей.

РБК-Украина писало, что Укргидрометцентр опубликовал краткую климатическую характеристику мая в Украине. Прогнозируемая среднемесячная температура составит 12-15 градусов, что на 1,5 градуса ниже нормы.

Читайте также о шести температурных рекордах за один день - когда и в какие города Украины май принес историческую жару.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Украина Штормовое предупреждение
Новости
Зеленский о "перемирии" 9 мая: завтра зависит от того, что мы услышим сегодня
Зеленский о "перемирии" 9 мая: завтра зависит от того, что мы услышим сегодня
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта