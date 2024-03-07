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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, есть угроза баллистики

Киев, Четверг 07 марта 2024 14:49
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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, есть угроза баллистики Фото: в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Воздушная тревога 7 марта была объявлена в ряде областей Украины. Украинцев предупредили об угрозе ударов баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Воздушная тревога охватила восточные области, часть северных и центральных областей. В Киеве воздушную тревогу не объявляли.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:45

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу, есть угроза баллистики

Ракетный удар по Одессе 6 марта

Напомним, российские оккупанты 6 марта нанесли ракетный удар по Одессе. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.

Владимир Зеленский, комментируя удар, заявил, что видел и слышал атаку россиян.

Как отмечают местные власти, вчера в результате российского ракетного удара по Одессе погибли и пострадали люди.

Сегодня утром российские оккупанты выпустили ракету Х-31П из тактической авиации в направлении Одесской области. Вражеская ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью. К счастью, никто не пострадал.

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