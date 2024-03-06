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В Одессе раздался взрыв

Одесса, Среда 06 марта 2024 10:55
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В Одессе раздался взрыв Фото: в Одессе раздался взрыв 6 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Одессе прогремел взрыв в среду, 6 марта. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram-канал главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"В Одессе раздался взрыв", - говорится в сообщении suspilne.media.

К тому же глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал находиться в укрытиях.

"Одесса, немедленно в укрытия!" - написал он.

Воздушная тревога в Украине

На данный момент в Украине тревога объявлена в нескольких областях - Донецкая, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Запорожская, Херсонская, Полтавская и Кировоградская.

В Одессе раздался взрыв

В ночь на 6 марта войска РФ массированно запускали по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Вражеские беспилотники были зафиксированы в разных областях, в регионах была объявлена воздушная тревога.

В частности, в Сумах и в Одессе раздались взрывы. Позже стало известно, что в Одессе в ряде районов пропал свет.

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