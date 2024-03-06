В Одессе раздался взрыв
В Одессе прогремел взрыв в среду, 6 марта. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram-канал главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"В Одессе раздался взрыв", - говорится в сообщении suspilne.media.
К тому же глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал находиться в укрытиях.
"Одесса, немедленно в укрытия!" - написал он.
Воздушная тревога в Украине
На данный момент в Украине тревога объявлена в нескольких областях - Донецкая, Днепропетровская, Николаевская, Одесская, Запорожская, Херсонская, Полтавская и Кировоградская.
В ночь на 6 марта войска РФ массированно запускали по Украине дроны-камикадзе типа "Шахед". Вражеские беспилотники были зафиксированы в разных областях, в регионах была объявлена воздушная тревога.
В частности, в Сумах и в Одессе раздались взрывы. Позже стало известно, что в Одессе в ряде районов пропал свет.
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