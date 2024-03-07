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Россияне утром атаковали Одесскую область из тактической авиации

Одесская область, Четверг 07 марта 2024 12:23
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Россияне утром атаковали Одесскую область из тактической авиации Фото: россияне утром атаковали Одесскую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики утром 7 марта пытались атаковать Одесскую область. Ракета не долетела до побережья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины в Telegram.

Россияне выпустили из самолетов тактической авиации из Черного моря ракету Х-31П. Она не достигла цели.

"Ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью. Разрушения и пострадавшие не зафиксированы", - говорится в сообщении.

Силы обороны юга отмечают, что враг продолжает тактику точечных ракетных ударов, чтобы испытать и разведать противовоздушную оборону Украины.

"Будьте внимательны и сознательны. При предупреждении об опасности переходите в укрытие", - предупреждают военные.

Удар по Одессе 6 марта

Напомним, российские оккупанты 6 марта нанесли ракетный удар по Одессе. Во время этого в городе находились президент Украины Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.

Владимир Зеленский, комментируя удар, заявил, что видел и слышал атаку россиян.

Как отмечают местные власти, вчера в результате российского ракетного удара по Одессе погибли и пострадали люди.

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