Ленивые суши дома за 10 мин: легкий пошаговый рецепт

Вторник 19 августа 2025 07:45
Ленивые суши дома за 10 мин: легкий пошаговый рецепт Рецепт суши дома, которые готовят несколько минут (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Хотите насладиться вкусом любимых суши, но не имеете времени или опыта для их приготовления? Мы подготовили для вас простой рецепт ленивых суши, который сможет приготовить даже новичок на кухне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной.

Рецепт ленивых суши

Ингредиенты:

  • рис вареный - 250 г
  • лосось слабосоленый - 200 г
  • огурец свежий - 1 шт.
  • крем-сыр - 150 г
  • нори - 2 листа

Легкий способ приготовления

Огурец и лосось нарежьте кубиками. Рис остудите до комнатной температуры. Листы нори нарежьте тонкими полосками с помощью ножниц.

Положите все в миску, добавьте крем-сыр и тщательно перемешайте.

Ленивые суши дома за 10 мин: легкий пошаговый рецептПриготовление ленивых суши (фото: кадр из видео)

Возьмите немного смеси в руку и сформируйте шарик размером примерно с грецкий орех или чуть больше. Выложите шарики на тарелку. Можно добавить соевый соус, васаби или кунжут сверху для вкуса и декора.

Ленивые суши дома за 10 мин: легкий пошаговый рецептРецепт приготовления ленивых суши (фото: кадр из видео)

Главный плюс такого рецепта, что все суши можно приготовить всего за 10 мин. К тому же не нужно идеально накладывать листы нори или боятся, что рулет развалится.

Ленивые суши дома за 10 мин: легкий пошаговый рецептРецепт ленивых суши (фото: кадр из видео)

суші Рецепты
