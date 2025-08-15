Вкусный ужин с мясом за 30 минут в духовке: идеальный рецепт
Душистое мясо с овощами, запеченное в духовке - это идеальное блюдо для семейного ужина. Для приготовления потребуется минимум усилий, а получите максимум вкуса и пользы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной.
Мясо с овощами в духовке
Для приготовления необходимы такие продукты:
- свиной биток - 300 г
- специи (сушеный чеснок, молотый перец, кориандр, соль) - по вкусу
- лук - 1 шт.
- картофель 4-5 шт.
- помидор - 2 шт.
- болгарский перец - 1 шт.
- тертый сыр - 70 г
- сметана 2 ст. л
- сыр для посыпки сверху - 70-100 г
Способ приготовления
Биток нарежьте порционными кусками толщиной 1,5-2 см и отбейте, как на отбивные. Посолите и поперчите.
Картофель и лук почистите и нарежьте кольцами, болгарский перец и помидоры - кубиками.
Дно формы для запекания смажьте растительным маслом и выложите слой мяса. Посолите и слегка смажьте маслом. Далее выложите картофель и лук.
Приготовление картофеля с мясом в духовке (фото: кадр из видео)
Болгарский перец смешайте в блюде с помидорами и сыром. Все выложите в форму на лук.
Запекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 30 минут. В конце сверху добавьте еще сыра и запекайте еще 5-7 минут.
Мясо с овощами в духовке (фото: кадр из видео)
Вас может заинтересовать:
- Рецепт летнего салата с кукурузой и курицей
- Простой способ приготовления освежающего лимонада, который готовится всего несколько минут
- 5 рецептов блюд для ужина, которые быстро готовятся