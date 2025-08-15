Вкусный ужин с мясом за 30 минут в духовке: идеальный рецепт

Душистое мясо с овощами, запеченное в духовке - это идеальное блюдо для семейного ужина. Для приготовления потребуется минимум усилий, а получите максимум вкуса и пользы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной .

Мясо с овощами в духовке

Для приготовления необходимы такие продукты:

свиной биток - 300 г

специи (сушеный чеснок, молотый перец, кориандр, соль) - по вкусу

лук - 1 шт.

картофель 4-5 шт.

помидор - 2 шт.

болгарский перец - 1 шт.

тертый сыр - 70 г

сметана 2 ст. л

сыр для посыпки сверху - 70-100 г

Способ приготовления

Биток нарежьте порционными кусками толщиной 1,5-2 см и отбейте, как на отбивные. Посолите и поперчите.

Картофель и лук почистите и нарежьте кольцами, болгарский перец и помидоры - кубиками.

Дно формы для запекания смажьте растительным маслом и выложите слой мяса. Посолите и слегка смажьте маслом. Далее выложите картофель и лук.

Приготовление картофеля с мясом в духовке (фото: кадр из видео)

Болгарский перец смешайте в блюде с помидорами и сыром. Все выложите в форму на лук.

Запекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 30 минут. В конце сверху добавьте еще сыра и запекайте еще 5-7 минут.

Мясо с овощами в духовке (фото: кадр из видео)