Вкусный ужин с мясом за 30 минут в духовке: идеальный рецепт

Пятница 15 августа 2025 13:05
Вкусный ужин с мясом за 30 минут в духовке: идеальный рецепт Рецепт мяса с овощами в духовке за 30 минут (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Душистое мясо с овощами, запеченное в духовке - это идеальное блюдо для семейного ужина. Для приготовления потребуется минимум усилий, а получите максимум вкуса и пользы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Ксении Радостиной.

Мясо с овощами в духовке

Для приготовления необходимы такие продукты:

  • свиной биток - 300 г
  • специи (сушеный чеснок, молотый перец, кориандр, соль) - по вкусу
  • лук - 1 шт.
  • картофель 4-5 шт.
  • помидор - 2 шт.
  • болгарский перец - 1 шт.
  • тертый сыр - 70 г
  • сметана 2 ст. л
  • сыр для посыпки сверху - 70-100 г

Способ приготовления

Биток нарежьте порционными кусками толщиной 1,5-2 см и отбейте, как на отбивные. Посолите и поперчите.

Картофель и лук почистите и нарежьте кольцами, болгарский перец и помидоры - кубиками.

Дно формы для запекания смажьте растительным маслом и выложите слой мяса. Посолите и слегка смажьте маслом. Далее выложите картофель и лук.

Вкусный ужин с мясом за 30 минут в духовке: идеальный рецептПриготовление картофеля с мясом в духовке (фото: кадр из видео)

Болгарский перец смешайте в блюде с помидорами и сыром. Все выложите в форму на лук.

Запекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 30 минут. В конце сверху добавьте еще сыра и запекайте еще 5-7 минут.

Вкусный ужин с мясом за 30 минут в духовке: идеальный рецептМясо с овощами в духовке (фото: кадр из видео)

Рецепты Мясо
