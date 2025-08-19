Невероятное наслаждение: готовим вкусные маковые вареники с нежным творогом
Рецепт вкусных вареников с маком (фото: Freepik)
Вареники с маком - традиционное блюдо украинской кухни, которое часто готовят к праздникам. Для приготовления используют простое тесто, в которое добавляют мак.
Рецепт вареников с маком
Ингредиенты:
- мука - 225 г
- сахар - 1 ст.л
- яйца - 2 шт.
- вода - 80 мл
- творог - 300 г
- сахар - по вкусу
Способ приготовления
Чтобы замесить тесто, в просеянную муку нужно добавить мак, сахар, одно яйцо и воду. Замесите мягкое тесто, накройте и оставьте на 20-30 минут.
Для начинки смешайте творог, одно яйцо и сахар по вкусу.
После этого раскатайте тесто, вырежьте кружочки, выложите начинку и сформируйте вареники.
Приготовление вареников с маком (фото: кадр из видео)
Варите в кипящей воде. После того, как выплыли, варите еще 3-4 минуты
Вареники с маком (фото: кадр из видео)
