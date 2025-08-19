ua en ru
Невероятное наслаждение: готовим вкусные маковые вареники с нежным творогом

Вторник 19 августа 2025 10:33
Невероятное наслаждение: готовим вкусные маковые вареники с нежным творогом Рецепт вкусных вареников с маком (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Вареники с маком - традиционное блюдо украинской кухни, которое часто готовят к праздникам. Для приготовления используют простое тесто, в которое добавляют мак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Марии Чуй.

Рецепт вареников с маком

Ингредиенты:

  • мука - 225 г
  • сахар - 1 ст.л
  • яйца - 2 шт.
  • вода - 80 мл
  • творог - 300 г
  • сахар - по вкусу

Способ приготовления

Чтобы замесить тесто, в просеянную муку нужно добавить мак, сахар, одно яйцо и воду. Замесите мягкое тесто, накройте и оставьте на 20-30 минут.

Для начинки смешайте творог, одно яйцо и сахар по вкусу.

После этого раскатайте тесто, вырежьте кружочки, выложите начинку и сформируйте вареники.

Невероятное наслаждение: готовим вкусные маковые вареники с нежным творогомПриготовление вареников с маком (фото: кадр из видео)

Варите в кипящей воде. После того, как выплыли, варите еще 3-4 минуты

Невероятное наслаждение: готовим вкусные маковые вареники с нежным творогомВареники с маком (фото: кадр из видео)

