Яблоки в собственном соку: простой рецепт на зиму из трех ингредиентов
Сезон яблок в самом разгаре и из них легко приготовить вкусную и полезную консервацию без сахара - яблоки в собственном соку. Этот простой рецепт позволяет сохранить натуральный вкус и аромат фруктов на зиму, а также экономит время и минимум ингредиентов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал известного кулинара и фудблогера Лилии Цвит.
Рецепт яблок в собственном соку
На 4 банки по 0,5 л:
- яблоки - 1500 г (чищеных)
- сахар - 300 г
- сок лимона - 4 ст.л
Легкий способ приготовления
Сначала яблоки нужно очистить от кожуры, середины и нарезать маленькими кусочками. После этого полейте их соком лимона, добавьте сахар, перемешайте и оставьте на 30 мин.
Приготовление яблок в собственном соку (фото: кадр из видео)
Далее слейте сок и положите в стерилизованные банки до самого верха. Накройте крышками и поставьте в холодную духовку, которую надо разогреть до 160 градусов. Тушите яблоки 10 мин с момента закипания.
В конце закройте яблоки крышками герметично, переверните, накройте покрывалом и оставьте на сутки.
Яблоки в собственном соку (фото: кадр из видео)
