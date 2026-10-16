Никаких заморозков, а снег только в Карпатах: что ждать от погоды в Украине в ближайшие дни

Погода в Украине на выходных и на следующей неделе ожидается неустойчивая. Местами не избежать дождей, однако температура воздуха будет сохраняться комфортная.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказала начальница отдела взаимодействия со СМИ Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
– Сейчас происходит влияние поля пониженного атмосферного давления.
Поэтому погода - неустойчивая. В течение следующих вот трех суток.
За счет того, что на нас влияет южная такая циклоничность, атмосферные фронты.
Так что погода будет разнообразная - как по датам, так и по территории.
Особенно - по распределению дождей.
Температура также будет характеризоваться определенной "пестротой". Хотя в целом - с тенденцией к приятному даже повышению.
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– Если говорить подробнее по показателям, то завтра немного меньше будет осадков.
Сегодня у нас такие, умеренные дожди по территории Украины.
А завтра в большинстве областей местами небольшие осадки. Днем только в южных и юго-восточных областях - умеренные дожди.
Ночью и утром в южной части Украины также туман еще может быть.
– Температура за счет облачности и осадков ночью становится выше.
То есть ни о каких заморозках сейчас речи не идет. Ожидается +5...+12°С.
Днем +10...+18°С. В восточных областях - даже до +21°С в дневные часы.
– 18-19 октября (в течение воскресенья и понедельника, - Ред.) у нас снова умеренные дожди.
В южных и центральных областях Украины - местами даже значительные.
Кое-где они могут быть с грозами.
Лишь в западных областях будет удерживаться погода без существенных осадков.
Также в Украине, кроме запада и востока, в этот период могут быть местами порывы ветра, 15-20 метров в секунду.
– Температура будет, опять же таки, достаточно комфортная. Как для этого времени года.
Ночью +7...+14°С, днем +10...+18°С.
На востоке, юго-востоке, опять же, теплее - до +20°С.
То есть такие, достаточно высокие показатели, как для этих дат.
– Только в Карпатах. На высокогорье Карпат.
Потому что там - прохладнее. Ночью около 0 градусов, а днем +1…+6°С.
Поэтому, конечно, на высокогорье Карпат осадки могут переходить кое-где в мокрый снег.
Особенно в ближайшие несколько суток, периодически. Не постоянно.
Но на остальной территории - только дожди.
Ведь там - даже наоборот, определенное повышение температуры, можно сказать. На пару градусов.
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– Начиная с 20 октября (со вторника, - Ред.) - там уже есть тенденция к повышению атмосферного давления.
Ночью могут быть умеренные дожди. Но днем они уже небольшие и с тенденцией к прекращению.
На Левобережье Украины - вообще уже будет без осадков.
Температура ночью +7...+12°С, днем +13...+18°С.
Восток и юго-восток - до +21°С.
– 21 октября (в среду, - Ред.) немного снизится температура в ночные часы.
Потому что преимущественно уже будет меньше облачности. Без существенных осадков.
Там ночью +5...+10°С, днем +13...+18°С.
А юг и тогда еще и Закарпатье - до +21°С.
То есть такие вот "двадцатки" еще будут немного радовать некоторые регионы даже в начале третьей декады октября.
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– В дальнейшем - там у нас повышение атмосферного давления уже будет более ощутимым. Преимущественно без осадков.
22-23 октября (в четверг и в пятницу, - Ред .) - только на западе страны могут быть небольшие дожди.
То есть так, больше солнечных прояснений.
Немного более свежие ночи будут. Но все равно в пределах +4...+11°С.
Температура днем - в пределах +10...+18°С.
Напомним, ранее мы объясняли, каким может быть октябрь в Украине в целом.
Кроме того, мы рассказывали, каким рекам будет не хватать воды до конца месяца (где уже объявили третий уровень опасности).
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