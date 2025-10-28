Под огнем и взрывами: десантники показали эвакуацию побратима после удара КАБом

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады эвакуировали своего собрата с позиции после того, как туда прилетела российская управляемая авиационная бомба.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Кадры передал иностранный воин-рекрут, который воюет в составе 25-й бригады.

"Все - в самом эпицентре боя, где каждая секунда решает судьбу, а слаженность - это жизнь собратьев", - говорится в описании к видео.

Несмотря на опасность, военные действовали слаженно и профессионально: четко просчитали маршрут, организовали прикрытие дронами и отступили после выполнения задания.

На видео показан выход десантников на позицию, освобождение собрата из-под завала после попадания управляемой авиационной бомбы (КАБ) и эвакуация раненого под плотным вражеским огнем.

Другие операции десантников

Напомним, во время освобождения села Кучеров Яр на Добропольском направлении, украинским десантникам удалось найти и эвакуировать в безопасное место местных гражданских. Всего было спасено 10 человек.

Ранее сообщалось, что 22 октября украинские военные освободили село Кучеров Яр от российских оккупантов. Во время этой операции защитники также существенно пополнили обменный фонд, взяв в плен более 50 российских военных.

"Подразделения Десантно-штурмовых войск, в частности 132 отдельного разведывательного батальона ДШВ ВСУ, освободили населенный пункт Кучеров Яр на Добропольском направлении", - отметили в ДШВ.

Подробнее об операции, можно узнать в материале РБК-Украина.