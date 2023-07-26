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Аэроразведчики спасли двух бойцов ВСУ под Запорожьем с помощью дронов (видео)

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Запорожье, Среда 26 июля 2023 09:55
Аэроразведчики спасли двух бойцов ВСУ под Запорожьем с помощью дронов (видео) Фото: аэроразведчики спасли двух бойцов ВСУ, оказавшихся вблизи позиций оккупантов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские аэроразведчики с помощью дронов смогли спасти двух военных, один из которых был тяжело ранен. Они оказались в нескольких сот метрах от позиций оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"На Запорожском направлении аэроразведчики бригады "Кара-Даг" Гвардии наступления обнаружили раненых побратимов из танковой бригады ВСУ", - говорится в сообщении.

С помощью дронов гвардейцы помогли с водой, лекарствами и указали правильный маршрут для эвакуации.

"Пейте воду и идите за дроном - там наши", - говорилось в записке военным, нуждающимся в спасении. Таким же образом военным сбросили воду и лекарства.

В итоге удалось спасти двух побратимов, оказавшихся в нескольких сотнях метров от позиций врага, у одного из них было сложное ранение.

Спасение бойцов ВСУ

Известно уже большое количество случаев, когда бойцам ВСУ удавалось спасти свою жизнь или других, будучи на волосок от смерти или вблизи позиций врага. Например, боевая машина пехоты (БМП) Bradley спасла экипаж бойцов ВСУ после того, как в нее попала ракета от "Града". Военные живы и здоровы, только у одного из них легкая контузия.

Кроме того, во время эвакуации людей из Херсона погиб военный Владимир Кавулич. Он был бойцом и начальником координационного штаба добровольческого формирования "Фемида" в составе 124 бригады ТРО. Ценой своей жизни он спас 130 людей.

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