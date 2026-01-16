Переговоры США с Данией и Гренландией будут проходить раз в две-три недели
США планируют регулярно проводить переговоры с Данией и Гренландией - ориентировочно раз в две-три недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт .
По ее словам, стороны договорились создать отдельную рабочую группу, которая будет заниматься техническими аспектами возможных договоренностей. Именно в этом формате и планируется продолжение консультаций с четким графиком встреч.
Комментарий Левитт прозвучал после переговоров в Белом доме с участием вице-президента США Джей Ди Венса, госсекретаря Марко Рубио и министра иностранных дел Дании Ларса Льокке Расмуссена.
После встречи глава МИД Дании признал, что между сторонами сохраняются принципиальные разногласия относительно будущего Гренландии, однако диалог решили не прекращать.
В то же время Левитт подчеркнула, что возможное размещение военных из европейских стран на острове не повлияет на намерения президента США Дональда Трампа по установлению контроля над Гренландией.
Сколько США готовы заплатить за Гренландию
Напомним, 7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что президент США Дональд Трамп хочет купить Гренландию.
По ее словам, также американский лидер не исключает возможность военного сценария в контексте его планов присоединить остров к США.
Впоследствии появилась информация, что США могут заплатить до 700 млрд долларов для того, чтобы купить Гренландию. Госсекретарю Марко Рубио уже поручили подготовить предложение.
Три источника рассказали телеканалу NBC News, что оценку стоимости Гренландии подготовили ученые и бывшие американские чиновники в рамках проработки стремления президента США Дональда Трампа купить остров. Такая сумма превышает половину годового бюджета Пентагона и связана с приоритетами в сфере нацбезопасности для Трампа.
Президент США Дональд Трамп призывает передать Гренландию под контроль США для размещения там системы ПРО "Золотой купол", опасаясь российской и китайской угрозы.
При этом Дания пытается сохранить суверенитет над островом, предлагая США и НАТО компромисс - расширение военного присутствия и проведение масштабных учений в 2026 году вместо политических уступок.