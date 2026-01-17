ЕС созывает экстренное заседание послов из-за тарифной войны Трампа за Гренландию, - Reuters

Европейский Союз назначил на 18 января экстренное совещание послов стран ЕС. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины из-за Гренландии.

Reuters уточняет, что встречу назначил Кипр, который в течение следующих месяцев председательствует в ЕС. По словам дипломатов, заседание должно начаться в 17:00.

"Послы 27 стран ЕС соберутся в воскресенье на экстренное совещание после того, как президент США Дональд Трамп пообещал ввести волну... пошлин на товары европейских союзников до тех пор, пока Соединенным Штатам не будет разрешено купить Гренландию", - пишет агентство.

Что предшествовало

Напомним, 17 января Дональд Трамп объявил, что вводит против восьми европейских стран пошлины. По его словам, тарифы будут введены в два этапа, а срок действия продлиться до тех пор, пока не будет решен вопрос с Гренландией.

"Начиная с 1 февраля 2026 года, со всех вышеупомянутых стран (Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия) будет взиматься 10% таможенная пошлина на все товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки. С 1 июня 2026 года пошлина будет увеличена до 25%. Эта пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и абсолютной покупке Гренландии", - заявил американский лидер.

Уже через несколько часов появились первые реакции европейских лидеров. Они сказали, что готовы дать совместный ответ на тарифные угрозы со стороны Трампа.