Война в Украине

В Германии выросло число заявок об отказе от военной службы, - СМИ

01:30 28.04.2026 Вт
2 мин
Какова статистика сейчас и какие прогнозы на конец 2026 года?
Эдуард Ткач
Фото: паралельно есть рост и среди тех, кто ранее отказывался служить (Getty Images)

В Германии растет число людей, которые подают заявление об отказе от военной службы по убеждениям. Все это происходит на фоне дискуссий о перевооружении и призыве на военную службу.

В частности, редакция газеты NOZ обратилась к Федеральному управлению по делам семьи и гражданского общества, на что получила ответ со статистикой.

Согласно ответу, только в первом квартале этого года заявления подали 2656 человек, что больше, чем за весь 2024 год - тогда было 2249 заявок (хотя Welt пишет, что в 2024 году заявки подали 2998 человек).

Для сравнения - в 2025 году было подано 3879 заявлений об освобождении от военной службы, а в 2023 году - от службы отказались всего 1079 человек.

СМИ пишут, что если тенденция сохранится, то к концу 2026 года число отказавшихся может превысить 10 тысяч. И это будет самый высокий показатель с момента отмены призыва в 2011 году.

NOZ пишет, основной причиной такого развития событий является напряженная ситуация в сфере безопасности и продолжающиеся дебаты о возобновлении призыва на военную службу в Германии.

Кроме того, такие инициативы, как "Школьная забастовка против призыва", вероятно, будут подпитывать эту тенденцию.

В то же время, есть и ряд людей, которые отозвали свое ранее заявленное несогласие с военной службой по причине убеждений. Согласно отчету, это произошло 781 раз в 2025 году и 233 раза за первый квартал 2026 года.

Военная служба в Германии

Напомним, в декабре 2025 года парламент Германии одобрил новую программу добровольной службы для 18-летних. Согласно принятому решению, мужчины обязаны будут пройти анкетирование и медосмотр, который покажет, кто готов к защите страны в случае угрозы. Также реформа предусматривает увеличение численности армии на 20 тысяч солдат в 2026 году.

К слову, в СМИ недавно появилась информация, что теперь все мужчины в Германии в возрасте от 17 до 45 лет должны получать специальное разрешение от Бундесвера для выезда за границу на срок более трех месяцев. Это произошло после изменений в законодательстве, которые вступили с 1 января этого года.

Больше по теме:
Призыв в армию