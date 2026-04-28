В Германии выросло число заявок об отказе от военной службы, - СМИ

В частности, редакция газеты NOZ обратилась к Федеральному управлению по делам семьи и гражданского общества, на что получила ответ со статистикой.

Согласно ответу, только в первом квартале этого года заявления подали 2656 человек, что больше, чем за весь 2024 год - тогда было 2249 заявок (хотя Welt пишет, что в 2024 году заявки подали 2998 человек).

Для сравнения - в 2025 году было подано 3879 заявлений об освобождении от военной службы, а в 2023 году - от службы отказались всего 1079 человек.

СМИ пишут, что если тенденция сохранится, то к концу 2026 года число отказавшихся может превысить 10 тысяч. И это будет самый высокий показатель с момента отмены призыва в 2011 году.

NOZ пишет, основной причиной такого развития событий является напряженная ситуация в сфере безопасности и продолжающиеся дебаты о возобновлении призыва на военную службу в Германии.

Кроме того, такие инициативы, как "Школьная забастовка против призыва", вероятно, будут подпитывать эту тенденцию.

В то же время, есть и ряд людей, которые отозвали свое ранее заявленное несогласие с военной службой по причине убеждений. Согласно отчету, это произошло 781 раз в 2025 году и 233 раза за первый квартал 2026 года.