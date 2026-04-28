У Німеччині зросла кількість заявок про відмову від військової служби, - ЗМІ

У Німеччині зростає кількість людей, які подають заяву про відмову від військової служби через переконання. Усе це відбувається на тлі дискусій про переозброєння і призов на військову службу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Neue Osnabrucker Zeitung (NOZ) і Welt.
Зокрема, редакція газети NOZ звернулася до Федерального управління у справах сім'ї та громадянського суспільства, на що отримала відповідь зі статистикою.
Згідно з відповіддю, тільки в першому кварталі цього року заяви подали 2656 осіб, що більше, ніж за весь 2024 рік - тоді було 2249 заявок (хоча Welt пише, що у 2024 році заявки подали 2998 осіб).
Для порівняння - у 2025 році було подано 3879 заяв про звільнення від військової служби, а у 2023 році - від служби відмовилися всього 1079 осіб.
ЗМІ пишуть, що якщо тенденція збережеться, то до кінця 2026 року кількість тих, хто відмовився, може перевищити 10 тисяч. І це буде найвищий показник з моменту скасування призову в 2011 році.
NOZ пише, основною причиною такого розвитку подій є напружена ситуація у сфері безпеки і триваючі дебати про відновлення призову на військову службу в Німеччині.
Крім того, такі ініціативи, як "Шкільний страйк проти призову", ймовірно, будуть підживлювати цю тенденцію.
Водночас, є й низка людей, які відкликали свою раніше заявлену незгоду з військовою службою через переконання. Згідно зі звітом, це сталося 781 раз у 2025 році і 233 рази за перший квартал 2026 року.
Нагадаємо, у грудні 2025 року парламент Німеччини схвалив нову програму добровільної служби для 18-річних. Згідно з ухваленим рішенням, чоловіки зобов'язані будуть пройти анкетування та медогляд, який покаже, хто готовий до захисту країни в разі загрози. Також реформа передбачає збільшення чисельності армії на 20 тисяч солдатів у 2026 році.
До слова, у ЗМІ нещодавно з'явилася інформація, що відтепер усі чоловіки в Німеччині віком від 17 до 45 років мають отримувати спеціальний дозвіл від Бундесверу для виїзду за кордон на термін понад три місяці. Це сталося після змін у законодавстві, які набули чинності з 1 січня цього року.