Готовятся к войне? В Германии обязали мужчин получать разрешение на выезд из страны

23:59 03.04.2026 Пт
2 мин
Изменения в законодательстве оказались внезапными для немцев и заставили их задуматься
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: военнослужащие Бундесвера (Getty Images)

В Германии отныне все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет обязаны получать специальное разрешение от Бундесвера для выезда за границу на срок более трех месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Berliner Zeitung.

Вступили в силу радикальные изменения в законодательство под маркой модернизации военной службы, пишет издание. Ранее требование получать разрешение на длительное пребывание за границей действовало только в условиях "состояния напряженности" или "состояния обороны" (войны). Однако с 1 января 2026 года норму сделали постоянной.

Новое требование касается всех мужчин в возрасте от 17 до 45 лет, которые имеют гражданство Германии, планируют выезд на семестр обучения, работу или длительное путешествие продолжительностью более 90 дней.

Пресс-секретарь Министерства обороны Германии объяснила, что целью нововведения является создание "надежного и информативного военного реестра". Власти хотят точно знать, кто из потенциально военнообязанных находится за границей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В министерстве признали, что последствия таких изменений являются "значительными", и сейчас работают над механизмами, чтобы избежать чрезмерной бюрократии. Интересно, что закон предусматривает, что разрешение должны предоставлять фактически всем - отказ не прописан, однако сама процедура подачи заявления является обязательной. Какое именно наказание ждет тех, кто выедет без разрешения, в ведомстве пока не уточнили.

Эти меры являются частью плана правительства Германии по увеличению численности Бундесвера с нынешних 184 тысяч до 255-270 тысяч солдат к 2035 году. Юноши, рожденные в 2008 году и позже, уже получают обязательные анкеты о готовности к службе (для женщин это добровольно).

В 2026 году начнутся первые медицинские осмотры для тех, кто выразил готовность служить. При этом, несмотря на усиление учета, принцип добровольности самой службы пока остается неизменным.

Ситуацию с военной службой хорошо иллюстрирует тот факт, что в Германии не смогли набрать добровольцев для службы в 45-й бронетанковой бригаде Бундесвера, которая должна быть размещена в Литве.

Германия планировала обеспечить на первом этапе формирования 1971 военного, однако согласились на службу только 209 человек - примерно 10% от необходимого количества.

Бундесвер усиливается

Отметим, недавно Министерства обороны Украины и Германии подписали соглашение, согласно которому украинские инструкторы будут преподавать в военных училищах ФРГ. Бундесвер таким образом реагирует на существенные изменения на поле боя в Украине.

Также Германия усиливает оборону - Бундесвер в ближайшие годы планирует создать шесть подразделений, которые будут направлены на ударные дроны. Также ФРГ формирует новые системы дальнобойных вооружений.

