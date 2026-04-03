Готовятся к войне? В Германии обязали мужчин получать разрешение на выезд из страны

В Германии отныне все мужчины в возрасте от 17 до 45 лет обязаны получать специальное разрешение от Бундесвера для выезда за границу на срок более трех месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Berliner Zeitung .

Вступили в силу радикальные изменения в законодательство под маркой модернизации военной службы, пишет издание. Ранее требование получать разрешение на длительное пребывание за границей действовало только в условиях "состояния напряженности" или "состояния обороны" (войны). Однако с 1 января 2026 года норму сделали постоянной.

Новое требование касается всех мужчин в возрасте от 17 до 45 лет, которые имеют гражданство Германии, планируют выезд на семестр обучения, работу или длительное путешествие продолжительностью более 90 дней.

Пресс-секретарь Министерства обороны Германии объяснила, что целью нововведения является создание "надежного и информативного военного реестра". Власти хотят точно знать, кто из потенциально военнообязанных находится за границей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В министерстве признали, что последствия таких изменений являются "значительными", и сейчас работают над механизмами, чтобы избежать чрезмерной бюрократии. Интересно, что закон предусматривает, что разрешение должны предоставлять фактически всем - отказ не прописан, однако сама процедура подачи заявления является обязательной. Какое именно наказание ждет тех, кто выедет без разрешения, в ведомстве пока не уточнили.

Эти меры являются частью плана правительства Германии по увеличению численности Бундесвера с нынешних 184 тысяч до 255-270 тысяч солдат к 2035 году. Юноши, рожденные в 2008 году и позже, уже получают обязательные анкеты о готовности к службе (для женщин это добровольно).

В 2026 году начнутся первые медицинские осмотры для тех, кто выразил готовность служить. При этом, несмотря на усиление учета, принцип добровольности самой службы пока остается неизменным.