ua en ru
Ср, 01 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Германии заметили массовые полеты дронов над стратегическими объектами, - Bild

Среда 01 октября 2025 10:58
UA EN RU
В Германии заметили массовые полеты дронов над стратегическими объектами, - Bild Фото: в Германии заметили массовые полеты дронов над стратегическими объектами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В ночь на 26 сентября в земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии зафиксировали подозрительные полеты дронов над стратегическими объектами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Так, несколько беспилотников пролетели над верфью в Киле, а затем были замечены над университетской клиникой, электростанцией, а также вблизи здания местного парламента и даже нефтеперерабатывающего завода, который снабжает аэропорт Гамбурга топливом.

Согласно внутренним документам, дроны двигались "параллельными курсами", что может говорить о попытке разведать местность. Подобные инциденты произошли и в соседней земле Мекленбург-Передняя Померания.

Кто стоит за полетами, пока что неясно. Но эксперты отмечают сходство с серией недавних инцидентов в Дании, где из-за дронов временно приостанавливали работу аэропортов. Там власти не исключают российского следа.

На фоне этих событий министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил об "увеличившейся угрозе для безопасности Германии" и анонсировал создание центра по противодействию беспилотникам. В Бундестаге также готовят закон, который позволит армии сбивать подозрительные дроны за пределами военных объектов.

Полеты неизвестных дронов

Напомним, за последние две недели в Польше и северных странах Европы были зафиксированы многочисленные полеты неизвестных дронов над военными и инфраструктурными объектами.

Так, 27 сентября беспилотники наблюдали в районе авиабазы Эрланд в Норвегии. На этом аэродроме размещено большое количество истребителей F-35, а в последнее время там проходили учения НАТО.

В тот же день дроны уже второй раз заметили в Дании, в частности над аэропортами в Ольборге, Эсбьергзе, Сеннерборге и в районе авиабазы "Скридструп".

Также 29 сентября был замечен полет беспилотника над норвежским газовым месторождением Equinor в Северном море.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дрони
Новости
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
В Одессе во время ливня погибла семья из пяти человек: их накрыла волна
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня