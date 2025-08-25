Германия примет участие в гарантиях безопасности Украины, - вице-канцлер

Берлин примет участие в предоставлении гарантий безопасности Украине вместе с европейскими партнерами. Но переговоры находятся на ранней стадии и должны определяться Киевом

Об этом заявил министр финансов Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Главное, чтобы в конечном итоге были гарантии безопасности, гарантирующие, что Украина больше не подвергнется нападению и что Путин больше не посмеет напасть на Украину", - заявил Клингбайль во время своего первого визита в Киев.

Клингбайль, который также является министром финансов Германии, заявил, что для достижения этой цели необходимо укрепить украинскую армию и увеличить производство оружия на территории Украины.

Клингбайль заявил, что Германия "возьмет на себя ответственность" за предоставление гарантий безопасности, однако решения не должны приниматься "через головы украинцев", и любой переговорный процесс должен начинаться с прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны, однако Киев и его союзники обеспокоены тем, что он может попытаться навязать соглашение на условиях России.

"Мяч теперь на стороне Владимира Путина", - сказал Клингбайль. "Я считаю, что нам еще очень многое предстоит сделать, потому что я пока не вижу, чтобы Владимир Путин изменил свое решение, внезапно смягчился, внезапно захотел бы вести настоящие, серьезные и устойчивые мирные переговоры".