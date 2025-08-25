ua en ru
Пн, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Германия примет участие в гарантиях безопасности Украины, - вице-канцлер

Украина, Понедельник 25 августа 2025 14:46
UA EN RU
Германия примет участие в гарантиях безопасности Украины, - вице-канцлер Фото: министр финансов Германии Ларс Клингбайль и министр финансов Украины Сергей Марченко (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Берлин примет участие в предоставлении гарантий безопасности Украине вместе с европейскими партнерами. Но переговоры находятся на ранней стадии и должны определяться Киевом

Об этом заявил министр финансов Германии и вице-канцлер Ларс Клингбайль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Главное, чтобы в конечном итоге были гарантии безопасности, гарантирующие, что Украина больше не подвергнется нападению и что Путин больше не посмеет напасть на Украину", - заявил Клингбайль во время своего первого визита в Киев.

Клингбайль, который также является министром финансов Германии, заявил, что для достижения этой цели необходимо укрепить украинскую армию и увеличить производство оружия на территории Украины.

Клингбайль заявил, что Германия "возьмет на себя ответственность" за предоставление гарантий безопасности, однако решения не должны приниматься "через головы украинцев", и любой переговорный процесс должен начинаться с прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны, однако Киев и его союзники обеспокоены тем, что он может попытаться навязать соглашение на условиях России.

"Мяч теперь на стороне Владимира Путина", - сказал Клингбайль. "Я считаю, что нам еще очень многое предстоит сделать, потому что я пока не вижу, чтобы Владимир Путин изменил свое решение, внезапно смягчился, внезапно захотел бы вести настоящие, серьезные и устойчивые мирные переговоры".

Ранее Клингбайль заявил, что у Путина не должно быть иллюзий по поводу того, что поддержка Украины со стороны Германии может пошатнуться. По его словам, "Украина может и дальше полагаться на Германию".

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Украина должна получить гарантии безопасности, которые фактически приближались бы к членству в НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Россия целенаправленно бьет по энергетике Украины накануне зимы, - Зеленский
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы