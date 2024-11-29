Германия предложила перебросить системы Patriot в Польшу

"Этим мы защитим логистический узел в Польше, который имеет центральное значение для доставки материалов в Украину", - сказал он.

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш приветствовал это решение, подчеркнув его важность для безопасности региона.

Ранее Германия уже размещала три подразделения Patriot и 300 военнослужащих в Польше с января по ноябрь 2023 года. Они базировались в городе Замосць, близ границы с Украиной, для защиты железнодорожного сообщения, через которое осуществляется помощь Украине.

Решение о развертывании Patriot было принято после инцидента в ноябре 2022 года, когда шальная ракета поразила польскую деревню Пшеводув, вызвав опасения о возможном расширении войны на территорию НАТО.