Дуда заявил, что Россия может атаковать НАТО уже в 2026 году

Российская Федерация в скором времени может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

"Россия может в скором времени иметь такой военный потенциал, что будет в состоянии напасть на НАТО уже в 2026-27 годах", - заявил Дуда.

В частности, он сослался на доклад немецких экспертов и таким образом аргументировал необходимость для стран Альянса увеличить расходы на оборону.

Президент Польши считает, что именно угроза атаки РФ должна повлиять на то, чтобы НАТО увеличило необходимый порог расходов стран на оборону с 2 до 3 процентов ВВП.

"С моей точки зрения, это вопрос здравого смысла. Появляются новые доклады, и я недавно видел доклад немецких экспертов, согласно которому, возможно, уже на рубеже 2026 и 2027 годов Путин, переведя свою экономику на военные рельсы, будет иметь такой военный потенциал (...), который сможет напасть на НАТО", - сказал он.

Дуда считает, что до того, как Россия нападет на НАТО, осталось около 2-3 лет и в течение этого времени Альянсу необходимо наращивать усилия, накапливать боеприпасы, производить вооружение, повышать возможности Европы и готовиться к вторжению таким образом, чтобы этого не произошло.

"Эта российская агрессия должна быть остановлена любой ценой. Если ее не остановить, она перевернется на другие территории, и тогда я боюсь, что американских денег будет недостаточно, чтобы остановить Россию, придется ввести американские войска, а этого никто не хочет" , – подчеркнул Дуда.

При этом он заявил, что "каждый доллар, пожертвованный в поддержку Украины, каждый Брэдли, передан Украине, каждое оружие, переданное Украине, каждый ящик артиллерийских боеприпасов, передан Украине, удаляет призрак российской победы".

НАТО готовится к эскалации

Ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.

В частности, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.

О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.

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