Дуда призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП
Президент Польши Анджей Дуда передал лидерам стран-участниц НАТО письмо, в котором он указывает на свое предложение увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RP.
"Я убежден, что это основа для последовательного укрепления безопасности на всем евроатлантическом пространстве. Это естественный и фундаментальный шаг, который мы должны сделать сегодня вместе в противостоянии имперской политике Кремля", - заявил он.
Дуда отметил, что Кремль перешел к экономике войны, и нет недостатка в напряженности на Ближнем Востоке и в Тихом океане.
"Поэтому сегодня мы должны быть смелыми и бескомпромиссными", - подчеркнул он.
Президент Польши добавил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО подтверждает именно это и является большим укреплением Альянса.
"Но мы должны укреплять единство и развивать военный потенциал с еще большей решимостью. Польша, как немногие страны мира, знает, что за безопасность приходится платить, поэтому она выделяет более 4% ВВП на содержание и модернизацию армии. В 2014 году страны Альянса обязались увеличить военные расходы до 2% ВВП", - заявил Дуда.
Он подчеркнул, что расходы в 2% ВВП были достаточны 10 лет назад.
"То, что делает сегодня (российский диктатор, - ред.) Владимир Путин, требует нашего однозначного ответа. Нам нужна дискуссия о будущем пакта и конкретные решения. Я уже поднимал эту тему со многими лидерами стран НАТО. Я приветствую положительную реакцию, а также предложения по укреплению Альянса. У всех нас одна цель - глобальная безопасность". - заключает президент.
НАТО готовится к эскалации
Ранее немецкое издание Bild опубликовало сценарий военных учений Германии, во время которых немецкие вооруженные силы готовятся к гибридной атаке России на восточном фланге НАТО.
В частности, руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.
О риске нападения со стороны России в ближайшие годы также заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, лидеры Европы должны быть готовы к такому сценарию.
А президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия в скором времени может восстановить свой военный потенциал и напасть на страны НАТО уже в 2026 году.
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