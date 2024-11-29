Німеччина запропонувала перекинути системи Patriot до Польщі

"Цим ми захистимо логістичний вузол у Польщі, який має центральне значення для доставки матеріалів в Україну", - сказав він.

Польський міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш привітав це рішення, підкресливши його важливість для безпеки регіону.

Раніше Німеччина вже розміщувала три підрозділи Patriot і 300 військовослужбовців у Польщі з січня по листопад 2023 року. Вони базувалися в місті Замосць, поблизу кордону з Україною, для захисту залізничного сполучення, через яке здійснюється допомога Україні.

Рішення про розгортання Patriot ухвалили після інциденту в листопаді 2022 року, коли шалена ракета вразила польське село Пшеводув, викликавши побоювання про можливе розширення війни на територію НАТО.