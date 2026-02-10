Германия призвала Россию искать "жизнеспособные компромиссы" на мирных переговорах

"Мы приветствуем обмен пленными", - заявил Корнелиус, впрочем подчеркнул, что Берлин ожидает более существенных сдвигов в переговорном процессе.

По его словам, Россия и в дальнейшем настаивает на максималистских требованиях, однако пора бы прийти к взаимному согласию с Украиной.

"Мы призываем Москву отказаться от этих требований и искать жизнеспособных компромиссов", - подчеркнул представитель немецкого правительства.

Штефан Корнелиус также прокомментировал вопрос финансовой помощи Украине со стороны ЕС в размере 90 млрд евро, за что европарламентарии будут голосовать 10 февраля. Он заявил, что Украина сможет использовать эти средства, чтобы закупить, в частности, британское оружие.

"Насколько я понимаю", - добавил представник правительства ФРГ.

Издание напоминает, что Франция настаивала на том, чтобы кредитные средства направлялись исключительно на закупку оружия в странах ЕС. Однако Берлин и ряд союзников Украины выступали за большую свободу Киева в использовании финансирования.