Німеччина закликала Росію шукати "життєздатні компроміси" на мирних переговорах

Фото: глава Кремля Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Уряд Німеччини вітає перший за довгий час обмін полоненими між Україною та РФ і водночас закликає Москву йти на "життєздатні компроміси" в мирних переговорах.

Як передає РБК-Україна, про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штефан Корнеліус, повідомляє Deutsche Welle.

"Ми вітаємо обмін полоненими", - заявив Корнеліус, втім наголосив, що Берлін очікує більш суттєвих зрушень у переговорному процесі.

За його словами, Росія й надалі наполягає на максималістських вимогах, однак пора б дійти до взаємної згоди з Україною.

"Ми закликаємо Москву відмовитися від цих вимог і шукати життєздатних компромісів", - підкреслив представник німецького уряду.

Штефан Корнеліус також прокоментував питання фінансової допомоги Україні з боку ЄС у розмірі 90 млрд євро, за що європарламентарі будуть голосувати 10 лютого. Він заявив, що Україна зможе використати ці кошти, щоб закупити, зокрема, британську зброю.

"Наскільки я розумію", - додав представник уряду ФРН.

Видання нагадує, що Франція наполягала на тому, щоб кредитні кошти спрямовувалися виключно на закупівлю зброї в країнах ЄС. Однак Берлін та низка союзників України виступали за більшу свободу Києва у використанні фінансування.

Мирні переговори та ультиматуми Москви

Як відомо, 4-5 лютого в Абу-Дабі пройшли останнні два раунди мирних переговорів щодо України. Участь в них брали Росія, США та Україна.

Сторони обговорювали можливі параметри завершення війни, а також механізми запровадження та моніторингу перемир’я.

Однак проблемними на сьогодні є ключові питання щодо миру, а саме питання територій та Запорізької АЕС зокрема.

Росія наполягає на виведенні українських військ з Донбасу та повному контролю над Сходом України. Більше того, нещодавно в Кремлі заявили, що очікують міжнародного визнання Донбасу російським.

Також були претензії з боку РФ щодо Херсонської та Запорізької областей та контролю навіть над їхніми неокупованими територіями. Питання Запорізької атомної електростанції також є проблемним.

Москва прагне повністю контролювати АЕС, а взамін пропонує продаж Україні електроенергії задешево - Київ категорично не приймає ці вимоги агресора, як і союзники.

Наступний раунд переговорів може відбутися у США, однак дата зустрічі поки невідома.

