Признание Палестины: на Стармера давят его правительство и Макрон, - Bloomberg

На британского премьера Кира Стармера оказывается давление его правительства и президента Франции Эмманюэля Макрона с требованием как можно быстрее признать Палестину суверенным государством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По словам информированных источников, некоторые министры кабинета выражают разочарование из-за нежелания Стармера выполнить свое обещание поддержать государственность Палестины. Причина давления - углубление гуманитарного кризиса в Секторе Газа.

По данным источников, министр здравоохранения Уэс Стритинг, министр юстиции Шабана Махмуд, министр по делам Северной Ирландии Хилари Бенн и министр культуры Лиза Нэнди недавно призвали Стармера и министра иностранных дел Дэвида Лемми ускорить принятие решения.

Макрон в последние месяцы пытался убедить Стармера в необходимости совместного признания Палестины.

В четверг Стармер заявил, что "государственность является неотъемлемым правом палестинского народа" и что прекращение огня "откроет путь" для признания Палестины со стороны Великобритании, но не указал четких сроков.

Переговоры сорваны

Переговоры о прекращении огня в Секторе Газа сорвались в четверг, после того как США и Израиль отозвали свои переговорные группы. Это стало новым ударом по дипломатическим усилиям всего через несколько недель после того, как президент Дональд Трамп заявил, что соглашение уже близко.

Издание отметило, что напряженность в британском правительстве по этому вопросу возросла на фоне сообщений о массовом голоде в Газе всего через две недели после того, как Европейский Союз достиг договоренности с Израилем об увеличении поставок продовольствия на оккупированную территорию. Появляется все больше сообщений об истощенных младенцах, голоде и детях, которые стоят в очередях за едой.

Хотя израильское правительство возлагает вину на ХАМАС, организация "Врачи без границ" и ряд других гуманитарных организаций, обвиняют Израиль в невыполнении условий договоренности.

Европейская критика

С момента нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года, ставшего началом войны в Газе, правительство премьер-министра Беньямина Нетаньяху также усилило свою оппозицию к созданию палестинского государства, заявив, что это представляет угрозу для безопасности Израиля.

Однако разрушительные последствия израильского вторжения в Сектор Газа - по оценкам, более 59 тысяч погибших и огромные территории, превращенные в руины, - заставили некоторых традиционных союзников Израиля в Европе выступить с критикой и рассмотреть возможность торговых санкций, чтобы ускорить завершение конфликта.

В частности, Великобритания приостановила часть экспорта вооружения в Израиль и ввела санкции против высокопоставленных чиновников в администрации Нетаньяху.

Запоздалое решение

Некоторые ведущие фигуры Лейбористской партии как публично, так и в частном порядке предостерегают, что даже если Великобритания признает Палестину на заседании ООН в сентябре, это может произойти слишком поздно, учитывая масштаб разрушений.

В нетипичном публичном комментарии по вопросу, не входящему в его полномочия, Министр здравоохранения Британии Уэс Стритинг во вторник заявил в Палате общин, что надеется на признание Палестины "пока еще осталось, что признавать".

На следующий день мэр Лондона Садик Хан также призвал правительство немедленно признать палестинскую государственность и призвал "сделать значительно больше, чтобы оказать давление на израильское правительство".

Издание напомнило, что Великобритания будет представлена на конференции ООН, которую на следующей неделе организуют Франция и Саудовская Аравия в Нью-Йорке. Однако в Лондоне еще не решили, будет ли представлять ее Лемми, или менее высокопоставленный министр, сообщили источники.

Франция использует саммит для обсуждения усилий по достижению перемирия и реализации решения о двух государствах, но официально признает Палестину только на встрече лидеров в рамках Генассамблеи ООН в сентябре. По словам источников, Великобритании еще необходимо принять решение, стоит ли следовать примеру Франции.

В последние недели Лемми заявлял, что, несмотря на то что другие страны уже признали Палестину, его первоочередной целью является "облегчение страданий" в регионе.

"Я признаю важность вопроса признания, и мы должны осуществить этот шаг в подходящий момент", - сказал Лемми на этой неделе в Палате общин в ответ на призывы ряда депутатов от Лейбористской партии ускорить процесс.

Однако после этого он добавил: "Я откровенно не верю, что признание изменит ситуацию на месте".

Признание Палестинского государства

В 1947 году ООН предложила план раздела Палестины: создание отдельных арабского и еврейского государств, а также введение специального международного статуса для Иерусалима.

В 1948 году было провозглашено государство Израиль. В результате ряда арабо-израильских войн, Израиль установил контроль над 77% территории бывшей подмандатной Палестины, включая большую часть Иерусалима. Остальные земли перешли под контроль Иордании и Египта.

В 1987 году на палестинских землях вспыхнуло массовое антиизраильское восстание, известное как интифада. На этом фоне 15 ноября 1988 года глава Организации освобождения Палестины Ясир Арафат объявил о создании независимого государства Палестина со столицей в Иерусалиме.

Первым государством, которое признало новообразованную Палестину, в ноябре 1988 года стал Алжир. В течение следующих недель аналогичные решения приняли большинство арабских стран, а также Индия, Турция и многие государства Африканского континента.

Новая волна международного признания Палестины пришлась на 2010 - начало 2011 года. Тогда Палестину признали несколько стран Южной Америки, в частности Аргентина, Бразилия и Чили.

В 2014 году Швеция стала первой западноевропейской страной, которая официально признала Палестину. Страну также признали Болгария, Кипр, Чехия, Венгрия, Польша и Румыния.

Большинство европейских государств поддерживают признание палестинской государственности в границах, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года.